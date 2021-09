Cholet Eglise Sacré-Coeur de Cholet Cholet, Maine-et-Loire Les Chrétientés orientales : un patrimoine vivant à découvrir ! Eglise Sacré-Coeur de Cholet Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Les Chrétientés orientales : un patrimoine vivant à découvrir ! Eglise Sacré-Coeur de Cholet, 18 septembre 2021, Cholet. Les Chrétientés orientales : un patrimoine vivant à découvrir !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Eglise Sacré-Coeur de Cholet

A travers les grandes figures de ces Eglises, venez vous plongez dans ce patrimoine vivant : Chrétiens Arméniens, Maronites, Syriaques, Malabars, Coptes,… Une belle diversité et un beau patrimoine vivant qui ont déjà traversé deux millénaires et qui ont encore beaucoup à nous apprendre. Chrétiens souvent méconnus, les Chrétiens d’Orient ont un patrimoine ancien et fort riche. Venez découvrir cette diversité ! Eglise Sacré-Coeur de Cholet Boulevard Guy Chouteau 49300 Cholet Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Eglise Sacré-Coeur de Cholet Adresse Boulevard Guy Chouteau 49300 Cholet Ville Cholet lieuville Eglise Sacré-Coeur de Cholet Cholet