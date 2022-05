LES CHOUETTES RENCONTRES Mauguio Mauguio Catégories d’évènement: Hérault

Mauguio Hérault L’Office de Tourisme de Mauguio Carnon en partenariat avec l’Association « La Chouette Compagnie des Livres » proposent « Les chouettes rencontres » du 3 au 5 juin 2022 ! Trois soirées de spectacles mêlant musique, théâtre et chant. – Vendredi 3 juin : « Aux P’tits Oignons, chansons gastronomiques »

Le duo musicalothéâtral Hélène Grange et Patrick Luirard s’attaquent résolument à la gastronomie, les plaisirs de la table, la bonne bouffe, la gourmandise, les excès, l’art culinaire !

20h30 – Salle Rosa Parks

Gratuit sur inscription au 04 67 50 51 15 – Samedi 4 juin : Les Karawan sont des fervents de la musique arabo-andalouse

Du médiéval à l’actuel, ils visitent un répertoire riche et divers des classiques orientaux.

20h30 – Salle Rosa Parks

Gratuit sur inscription au 04 67 50 51 15 – Dimanche 5 juin : La Chouette Compagnie Théâtre présente trois portraits de femmes.

18h30 – Salle Rosa Parks.

