Les chouettes nuits, 17 mars 2023, Vironchaux

2023-03-17

Somme Vironchaux Oiseaux silencieux dans la nuit, on les aperçoit furtivement dans la lumière des phares. Mais qui sont-ils vraiment ? Lors d’une soirée, vous apprendrez quels chouettes et hiboux peuplent nos villages et comment les reconnaître. Une sortie nocturne qui nous donnera peut-être l’occasion de les écouter.

Animation gratuite – rendez-vous le 17 mars à 18h à la mairie de Vironchaux Vironchaux

