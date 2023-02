Les Chouettes nuits Saint-Quentin-en-Tourmont SIM Aisne/Oise/Somme HDF - TERRES ET MERVEILLES Saint-Quentin-en-Tourmont Catégories d’Évènement: Saint-Quentin-en-Tourmont

Somme Saint-Quentin-en-Tourmont En fin de journée, partez avec un guide à l’écoute et à la rencontre des chouettes et des hiboux, mais également de leurs compagnons de la vie nocturne.

Animation gratuite – rendez-vous le 4 mars à 18h30 au Parc du Marquenterre parc.marquenterre@baiedesomme.fr +33 3 22 25 68 99 Saint-Quentin-en-Tourmont

