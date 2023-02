Les chouettes nuits Abbeville Catégories d’Évènement: Abbeville

Somme

Les chouettes nuits, 12 mars 2023, Abbeville . Les chouettes nuits Abbeville Somme

2023-03-12 – 2023-03-12 Abbeville

Somme Depuis maintenant plus de 25 ans en partenariat avec la Fédération des Parcs naturels régionaux, la LPO organise tous les deux ans cet évènement exceptionnel pour connaître les chouettes et hiboux mais également l’ensemble de la faune nocturne. Pour cette quinzième édition, le Parc naturel régional Baie de Somme Picardie maritime et ses partenaires du Parc du Marquenterre et la Ville d’Abbeville vous proposent 5 sorties gratuites pour partir à la découverte de ces rapaces extraordinaires. De Long à Saint-Quentin-en-Tourmont vous trouverez forcément une sortie près de chez vous !

Pour connaitres toutes les dates : https://www.baiedesomme3vallees.fr/les-chouettes-nuits-2023/ patrimoine.publics@abbeville.fr +33 3 22 20 29 69 https://www.baiedesomme3vallees.fr/les-chouettes-nuits-2023/ Abbeville

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Abbeville, Somme Autres Lieu Abbeville Adresse Abbeville Somme Ville Abbeville lieuville Abbeville Departement Somme

Abbeville Abbeville Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abbeville /

Les chouettes nuits 2023-03-12 was last modified: by Les chouettes nuits Abbeville 12 mars 2023 Abbeville Abbeville, Somme Somme

Abbeville Somme