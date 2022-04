“Les choses qui font battre mon cœur” – Atelier de pratique photographique à la MEP Maison Européenne de la Photographie Paris Catégories d’évènement: île de France

Les ateliers de pratique de la MEP – Maison Européenne de la Photographie proposent de partager en famille la découverte d’une technique ou d’une approche photographique. Accompagnés par un artiste photographe, laissez votre créativité s’exprimer ! Dans cet atelier, la photographe et écrivaine Cynthia Mancuso vous propose d’explorer, en famille, les émotions, les souvenirs et l’imagination à travers un inventaire de phrases et de photos sensibles. Réfléchir au bonheur dans les choses simples et petites ou grandes et importantes pour s’offrir de délicieux battements de cœur. Réservez votre place ! Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris Contact : https://www.mep-fr.org/event/atelier-de-pratique-les-choses-qui-font-battre-mon-coeur/ 0144787523 reservation@mep-fr.org https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://fr-fr.facebook.com/MaisonEuropeennePhotographie/ https://maison-photographie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

© Cynthia Mancuso Cynthia Mancuso, Quand tu fermes les yeux, 2021

