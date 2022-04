Les Chorégies d’Orange Orange Orange Catégories d’évènement: Orange

Vaucluse

Les Chorégies d'Orange Orange, 7 juillet 2022, Orange.

2022-07-07 21:30:00 – 2022-07-07

Orange Vaucluse Depuis 1971, ce festival s’est spécialisé dans l’art lyrique, donnant à la ville un prestige international et une renommée mondiale. Le festival a lieu tous les ans fin Juillet et début Août. Orange

