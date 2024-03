Les Choralympiades Rue de l’Église Pont-sur-Yonne, dimanche 16 juin 2024.

Création d’un marathon de chorales de l’Yonne, avec la participation de l’Orchestre d’harmonie de Pont-sur-Yonne. Tout au long de la journée les chorales du territoire vont se rencontrer, échanger et travailler ensemble afin de proposer de nombreuses surprises. Intermèdes vocaux le matin au cœur de la ville, concert au répertoire varié des chorales et interprétation d’œuvres en tutti (sous réserve de modifications) et des surprises ! EUR.

Début : 2024-06-16 17:30:00

fin : 2024-06-16

Pont-sur-Yonne 89140 Yonne Bourgogne-Franche-Comté reservation-affairesculturelles@yonne.fr

