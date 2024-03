Les choix funéraires des conseillers du roi de France autour de 1300. Art, dévotion et politique sous les derniers Capétiens INHA – salle Vasari Paris, mercredi 27 mars 2024.

Les choix funéraires des conseillers du roi de France autour de 1300. Art, dévotion et politique sous les derniers Capétiens Sixième séance des Rencontres du Centre André-Chastel (2023-2024) par Sabine Berger, maitresse de conférences Sorbonne Université, membre du Centre André-Chastel Mercredi 27 mars, 18h00 INHA – salle Vasari Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-27T18:00:00+01:00 – 2024-03-27T20:00:00+01:00

Au cœur d’une action artistique polymorphe et signifiante, la commande de monuments funéraires, liée ou non à des entreprises architecturales d’ampleur diversifiée, constitue une part prépondérante de l’œuvre des conseillers des derniers souverains capétiens. Partageant les préoccupations spirituelles majeures de leurs contemporains, attachés ainsi au salut de leur âme comme à la pérennisation de leur souvenir terrestre, les conseillers royaux veillent en particulier à fonder des chapelles ou des collégiales à destination funéraire. La dépouille peut être ensevelie dans une nécropole familiale, couverte d’une dalle ouvragée ou d’une effigie plus élaborée (gisant simple, tombeau double), en association avec un programme décoratif peint ou vitré. Nous examinerons les choix funéraires de plusieurs serviteurs du roi, plus précisément les corrélations entre environnement spatial du lieu d’inhumation et physionomie de la tombe, à la lumière notamment du parcours personnel et politique du défunt. De la commande (ou de la réalisation) à la livraison de la tombe, et considérant aussi le devenir ultérieur de celle-ci (modification, altération, destruction), cette conférence se penchera sur une facette éclairante de l’action de l’entourage politique du roi de France, à une période charnière de l’histoire du royaume comme de l’art gothique.

Pour plus d’informations

INHA – salle Vasari 2 rue Vivienne 75002 Paris Paris 75002 Quartier Vivienne Île-de-France [{« link »: « https://www.centrechastel.sorbonne-universite.fr/actualites-evenements/les-choix-funeraires-des-conseillers-du-roi-de-france-autour-de-1300-1 »}]

Verrière de la Crucifixion à la collégiale Notre-Dame d’Écouis, XIVe siècle collection particulière