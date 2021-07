Les Choeurs des Forges Musée du Saut du Tarn, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Saint-Juéry.

Musée du Saut du Tarn, le samedi 25 septembre à 16:30

_Spectacle proposé par la Croche Choeur_ _Au Musée du Saut du Tarn_ Après un an d’absence, le musée du Saut du Tarn accueille de nouveau pour notre plus grand plaisir « Les Choeurs des Forges », organisé par la Chorale La Croche Choeur. Le Croche Choeur a pour but le chant choral, l’animation de Saint-Juéry et comme mot d’ordre « le partage, l’échange, la mémoire, la solidarité ». Le partage se fait par le biais de concerts, la solidarité au travers du spectacle au profit des Restos du Coeur du Tarn et de Saint-Juéry depuis de nombreuses années, « Les Tempos du Coeur ». L’échange et la mémoire existent grâce à un rassemblement de chorales dans le cadre des « Choeurs des Forges » organisé autour d’une animation de la ville avec promenade vocale des chorales. La journée est cloturée par un concert commun des participants au musée. _Prévu en extérieur. Réservation possible au musée._

Musée du Saut du Tarn 2 impasse des Acieries, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T16:30:00 2021-09-25T19:00:00