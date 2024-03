LES CHŒURS DE L’ART EST PUBLIC Montpellier, mercredi 24 avril 2024.

LES CHŒURS DE L’ART EST PUBLIC Montpellier Hérault

Une production originale UNi’SONS en co-production avec le Théâtre Jean Vilar

Un spectacle de chant choral pour partager et célébrer la Méditerranée en musique, impliquant les habitants du quartier de la Mosson, de la ville de Montpellier et de sa métropole.

Une production originale UNi’SONS en co-production avec le Théâtre Jean Vilar

Un spectacle de chant choral pour partager et célébrer la Méditerranée en musique, impliquant les habitants du quartier de la Mosson, de la ville de Montpellier et de sa métropole.

La Méditerranée, une mer et une culture qui nous relie historiquement, tel un symbole commun à tous et fédérateur, sera le thème de cette création. Un répertoire conçu à partir du patrimoine musical du bassin méditerranéen, une richesse majoritairement issue de la transmission orale, porteuse de valeurs fortes et actuelles telles que le vivre ensemble et la diversité culturelle.

Mené par UNi’SONS, Les Chœurs de l’Art est Public rassemble des personnes de tous âges, de tous milieux et de toutes origines autour d’un parcours culturel thématique, du plaisir de chanter et de partager une musique issue de notre patrimoine commun.

Implantée dans le quartier de la Paillade à Montpellier, UNi’SONS place la culture au cœur de ses missions avec la conviction qu’elle est un vecteur de cohésion, d’insertion et de vivre ensemble.

UNi’SONS crée le festival Arabesques en 2006 qui est devenu le principal événement en Europe dédié aux arts du monde arabe et accompagne, en parallèle, des créations artistiques inspirées des cultures traditionnelles du monde arabe, ouvertes sur la modernité et le reste du monde.

Dans cette continuité, UNi’SONS s’investit dans la création musicale des Chœurs de l’Art est Public avec les habitants du quartier de la Mosson et de la métropole de Montpellier pour partager sa riche expérience dans le domaine des arts et cultures. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 20:00:00

fin : 2024-04-25 21:00:00

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr

L’événement LES CHŒURS DE L’ART EST PUBLIC Montpellier a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MONTPELLIER