Les Choeurs de France chantent Noël Tarascon Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Tarascon

Les Choeurs de France chantent Noël Tarascon, 17 décembre 2022, Tarascon . Les Choeurs de France chantent Noël Abbaye Saint Michel de Frigolet Abbaye de Saint Michel de Frigolet Tarascon Bouches-du-Rhône Abbaye de Saint Michel de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet

2022-12-17 15:30:00 15:30:00 – 2022-12-17 17:30:00 17:30:00

Abbaye de Saint Michel de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet

Tarascon

Bouches-du-Rhône La Basilique de l’Abbaye Saint Michel de Frigolet servira d’écrin, aux chants de Noël des Choeurs de France ! Constitué de 110 choristes ce Choeur enchantera ce moment en cette période de Noël ! L’Abbaye de Saint Michel de Frigolet offre l’accoustique et la vibration des voutes de la basilique aux Choeurs de France pour chanter Noël ! https://www.choeurs-de-france.fr/ Abbaye de Saint Michel de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Tarascon

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Tarascon Autres Lieu Tarascon Adresse Tarascon Bouches-du-Rhône Abbaye de Saint Michel de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Ville Tarascon lieuville Abbaye de Saint Michel de Frigolet Abbaye Saint Michel de Frigolet Tarascon Departement Bouches-du-Rhône

Tarascon Tarascon Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarascon/

Les Choeurs de France chantent Noël Tarascon 2022-12-17 was last modified: by Les Choeurs de France chantent Noël Tarascon Tarascon 17 décembre 2022 Abbaye Saint Michel de Frigolet Abbaye de Saint Michel de Frigolet Tarascon Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône Tarascon

Tarascon Bouches-du-Rhône