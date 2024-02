Les Chœurs de France chantent les Années 80’s Rue Sacha Distel Chevigny-Saint-Sauveur, samedi 26 octobre 2024.

Les Chœurs de France chantent les Années 80’s Rue Sacha Distel Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or

200 choristes sur scène.

Musiciens et chefs de chœurs professionnels.

Venez chanter avec nous une décennie créative aux multiples succès !

Un spectacle étonnant et fédérateur !

Les chansons qui nous font danser mais aussi celles qui nous ont procuré tant d’émotions.

Spectacles devant un public chaque année plus nombreux.

Plus de 3 500 spectateurs en novembre 2023 à Chevigny St Sauveur (21).

Tournée nationale à l’automne 2024. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-26 20:30:00

fin : 2024-10-26

Rue Sacha Distel L’Ogive

Chevigny-Saint-Sauveur 21800 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté billetbourgogne@choeursdefrance.org

L’événement Les Chœurs de France chantent les Années 80’s Chevigny-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2024-01-30 par COORDINATION CÔTE-D’OR