LES CHOEURS D’AZÉ EN CONCERT Château-Gontier-sur-Mayenne, 11 mars 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. LES CHOEURS D’AZÉ EN CONCERT Salle des Azélines Rue de la Croix de Pierre Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-03-11 – 2022-03-11 Salle des Azélines Rue de la Croix de Pierre

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne EUR Les Chœurs d’Azé remontent sur scène et ont le plaisirs de vous proposer deux concerts qui se tiendront à la salle des Azélines à Azé (commune de CHâteau-Gontier-sur-Mayenne). Le vendredi 11 mars à 20h30 :

concert avec la chorale de Laval “Tout fa pour fa” en faveur de l’association LM Petits Pas. Le dimanche 13 mars à 15h30 :

