Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles. Les chœurs à l’honneur avec les chœurs de l’Orchestre National des Pays de la Loire et d’Angers Nantes Opéra.Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Richard Wagner (1813-1883) : Tannhaüser, Chœur des pèlerins – 4 min. Georges Bizet (1838-1875) : Carmen – Les voici, voici la quadrille – 5 min. Giacomo Puccini (1858-1924) : Madame Butterfly, Humming – 4 min. Arrigo Boito (1842-1918) : Mefistofele, Prologue–Salve regina (a cappella) – 6 min. Johannes Brahms (1833-1897) : Un requiem allemand – 1h20 Ailyn Pérez, sopranoBenjamin Appl, baryton Chœur d’Angers Nantes Opéra / Xavier Ribes, chef de chœurChœur de l’ONPL / Valérie Fayet, cheffe de chœur Sascha Goetzel, direction Écrit à la mémoire de sa mère, le Requiem allemand de Brahms est une musique de deuil, mais affranchie de toute signification liturgique. Sur des textes empruntés à la Bible allemande de Luther, Brahms se livre à une ample méditation funèbre. À travers cette œuvre semi-religieuse, bien différente du sombre Dies iræ des offices catholiques, passe un souffle romantique et printanier, évoquant le souvenir des plus beaux lieder du compositeur. À côté de pensées empreintes de tristesse, s’épanouissent des hymnes d’espérance et de triomphe. Brahms compose ici pour les vivants et les invite à ne pas craindre la mort. Véritable poème d’espoir, d’un profond humanisme, ce Requiem mettra particulièrement en valeur le Chœur de l’Orchestre National des Pays de la Loire, le Chœur d’Angers Nantes Opéra et les solistes. La saison s’achève avec un chef-d’œuvre du répertoire choral germanique qui rend un splendide hommage à la voix ! Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

