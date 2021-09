Toulouse Maison de quartier Rangueil Haute-Garonne, Toulouse Les Chimères du Vent Maison de quartier Rangueil Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les Chimères du Vent Maison de quartier Rangueil, 11 septembre 2021, Toulouse. Les Chimères du Vent

Maison de quartier Rangueil , le samedi 11 septembre à 15:00

### Dans le cadre de l’événement Respirez ! **Cie L’Envers du Monde** Spectacle librement inspiréde _La Horde_ _du contrevent_ d’Alain Damasio. Des chasseurs de nuages partent à la recherche des origines du vent. Au cours de leur voyage, ils rencontrent les muses des vents qui dansent à travers les nuages, sont poussés par les éléments célestes, guidés par des bulles de savon géantes. Plusieurs tableaux composent cette déambulation et invitentle public à s’embarquer dans un voyage fantastique. Les personnages bravent des tempêtes de vent, des marées célestes imaginaires, entre air et eau. **Distribution** Laetitia Sioen, Elie Lorier, Julie Martin, Marin Assassi & Mathilde Henry **En lien avec l’atelier _Bulles au pays des merveilles_ – sam. 11 sept. – 14h-16h** Culture Maison de quartier Rangueil 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T15:00:00 2021-09-11T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Maison de quartier Rangueil Adresse 19 Rue Claude Forbin, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Maison de quartier Rangueil Toulouse