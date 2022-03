Les Chimères d’Onirie – Nuit de la Marionnette Théâtre Jean Arp à Clamart Clamart Catégories d’évènement: Clamart

Hauts-de-Seine

Les Chimères d’Onirie – Nuit de la Marionnette Théâtre Jean Arp à Clamart, 12 mars 2022, Clamart. Les Chimères d’Onirie – Nuit de la Marionnette

du samedi 12 mars au dimanche 13 mars à Théâtre Jean Arp à Clamart

Les Chimères d’Onirie, petite forme d’Allebilles, est un spectacle déambulatoire lumineux, associant crapauds et grandes marionnettes. Il puise son inspiration dans les Alebrijes mexicains, chimères de papier mâché particulièrement oniriques et colorées. La lumière y est transmise d’un personnage à l’autre, d’une marionnette géante à l’autre, de même que l’affection se communique d’individu en individu. Les Grandes Personnes Théâtre Jean Arp à Clamart 22 Rue Paul Vaillant Couturier, 92140 Clamart Clamart Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T21:00:00 2022-03-12T23:59:00;2022-03-13T00:00:00 2022-03-13T03:00:00

