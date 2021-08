Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drôme, Luc-en-Diois Les Chiffonnées du Vocal Luc-en-Diois Luc-en-Diois Catégories d’évènement: Drôme

Les Chiffonnées du Vocal 2021-08-13 19:00:00 19:00:00 – 2021-08-13 20:15:00 20:15:00

Luc-en-Diois Drôme Luc-en-Diois Deux vieilles demoiselles chantent leurs histoires d’amour. Répertoire des années 50. Tout public, interactif et bourré d’humour. +33 6 47 18 87 34 https://leschiffonneesduvocal.jimdofree.com/ dernière mise à jour : 2021-08-09 par

