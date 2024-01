Les chiens ne font pas des chats, le seul-en-scène musical de Paul Péchenart Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris, samedi 20 janvier 2024.

Le samedi 20 janvier 2024

de 15h00 à 16h15

.Tout public. gratuit

Paul Péchenart se dévoile à l’occasion d’un seul-en-scène musical plein de surprises.

Paul Péchenart nous fait découvrir les ficelles du métier du spectacle et l’envers du décor. C’est à la fois gai, profond, musical et enthousiasmant. L’expérience comme moteur de vie, source d’inspiration, de transmission et de partage.

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/blog/paul-pechenart-les-chiens-ne-font-pas-des-chats +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.crl10.net/blog/paul-pechenart-les-chiens-ne-font-pas-des-chats

©Paul Péchenart Paul Péchenart