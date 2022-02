Les chiens du berger : chien de conduite et chien de protection avec l’IDELE Paris Expo Porte de Versailles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Comment le chien aide-t-il quotidiennement l’éleveur au maintien de l’équilibre des écosystèmes en montagne ? Avec un animateur de la Ferme pédagogique et un vétérinaire expert SNVEL Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-28T15:30:00 2022-02-28T15:45:00;2022-03-01T15:30:00 2022-03-01T15:45:00;2022-03-02T15:30:00 2022-03-02T15:45:00;2022-03-03T15:30:00 2022-03-03T15:45:00;2022-03-04T15:30:00 2022-03-04T15:45:00

