Voilà enfin le tout dernier spectacle des Chiche Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, parce que c'est irrémédiable, tout à une fin ! De la à penser que ce spectacle pourrait être le dernier du quatuor il n'y a qu'un pas ! Après presque 20 ans ( Ils les fêteront en 2021) de tournée à travers le monde et pas moins de 5 spectacles on pourrait s'y attendre mais qui sait ? Les voilà donc sur le chemin du questionnement ontologique dans un spectacle introspectif ! Ils se réunissent pour se parler, pour parler d'eux pour parler du groupe. On les découvre sous un jour qu'on ne leur connaissait pas. Comme s'ils avaient pour l'occasion posées les armes pour se montrer sous le nez rouge. Ricardo est un peu essoufflé, Fred a toujours de l'ambition, Mat et Pat quand eux ont des préoccupations plus terre à terre ! Ils se dévoilent tour à tour, nous montrent leurs secrets, nous invite dans leurs intimités… Et puis s'en vont comme s'ils n'allaient jamais plus revenir… Artistes : Patrick de Valette, Frédéric Blin, Matthieu Pillard, Richard Lo Giudice

LA PARENTHESE SERVIAN

Voilà enfin le tout dernier spectacle des Chiche Capon avec un titre prémonitoire : Opus Ultimus, parce que c’est irrémédiable, tout à une fin !

De la à penser que ce spectacle pourrait être le dernier du quatuor il n’y a qu’un pas ! Après presque 20 ans ( Ils les fêteront en 2021) de tournée à travers le monde et pas moins de 5 spectacles on pourrait s’y attendre mais qui sait ?

Les voilà donc sur le chemin du questionnement ontologique dans un spectacle introspectif !

Ils se réunissent pour se parler, pour parler d’eux pour parler du groupe.

On les découvre sous un jour qu’on ne leur connaissait pas. Comme s’ils avaient pour l’occasion posées les armes pour se montrer sous le nez rouge. Ricardo est un peu essoufflé, Fred a toujours de l’ambition, Mat et Pat quand eux ont des préoccupations plus terre à terre ! Ils se dévoilent tour à tour, nous montrent leurs secrets, nous invite dans leurs intimités…

Et puis s’en vont comme s’ils n’allaient jamais plus revenir…

Artistes : Patrick de Valette, Frédéric Blin, Matthieu Pillard, Richard Lo Giudice

