LES CHICHE CAPON Biscarrosse, 22 octobre 2022

LES CHICHE CAPON

Centre culturel et sportif de l'Arcanson Biscarrosse Landes

2022-10-22 – 2022-10-22

Centre culturel et sportif de l’Arcanson 60 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris

Biscarrosse

Landes

Biscarrosse

16 16 EUR Les Chiche Capon sont fous, de cette folie communicative qui emporte les spectateurs avec elle. Clowns sous acide, burlesques et déjantés, ils dédient leur 4ème spectacle à la musique. C’est le LA 432. Partant du principe que l’Echo du Big Bang est un LA 432, fréquence qui sert de base d’accord à tous les musiciens, on peut donc dire que l’univers s’est formé en musique. Entre parodie burlesque de Bollywood et odyssée galactique, les Chiche Capon promettent l’impossible : dans un Big Bang théâtral sans pareil, ils ont la crétinerie flamboyante, contagieuse et totalement assumée.

Réservation au 05 58 09 52 75

Tarif plein : 20€ / Réduit 16

www.arcanson-biscarrosse.fr

+33 5 58 09 52 75

@yannorhan

Centre culturel et sportif de l’Arcanson 60 Rue du Lieutenant de Vaisseau Paris Biscarrosse

