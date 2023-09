Les Chibi-chans d’Elena Le Clos Y Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Première exposition à Paris d’une jeune artiste japonaise, Elena, qui présente ses œuvres autour des « Chibi-chans ».

Elena est née en 1998 à Madrid, en Espagne et a grandi au Japon. Elle vit à Tokyo

Enfant, elle s’exprimait à travers le dessin, la danse et la musique, mais sa passion a toujours été l’art. Au lycée Gyokuryu de Kagoshima, au Japon, Elena intègre un groupe artistique où elle acquiert des compétences et des techniques de base.

En 2019, alors qu’elle était étudiante à l’Université pour femmes Gakushuin, Elena a été confrontée à la pandémie mondiale de la COVID-19. L’incapacité d’aller à l’école, de chercher un emploi ou même de rencontrer d’autres personnes a entraîné une réduction des opportunités d’accès à la culture et au divertissement, tels que les concerts et les musées. Cela l’a amenée à redécouvrir l’impact positif que l’art peut avoir sur les gens. Elle a alors décidé de reprendre le dessin qu’elle aimait depuis son enfance et de le développer davantage avec le concept de créer des œuvres qui procurent du bonheur et enrichissent l’esprit. C’est à cette époque qu’elle a créé son œuvre phare actuelle, « Nami Nori Ochibi » (Chibi sur une vague). Cette œuvre est un hommage à la célèbre « Grande Vague de Kanagawa » de Katsushika Hokusai. (L’artiste a attiré l’attention du « Musée Sumida Hokusai », et une collaboration avec ce musée est prévue pour janvier 2024).

Dans « Nami Nori Ochibi », chaque éclat d’eau est constitué d’un chibi-chan, chacun ayant une expression unique. Cela reflète la richesse de la diversité et souligne que chacun est beau tel qu’il est.Avec les aplats de couleurs vives cernés par un trait noir, les œuvres d’Elena ne sont pas sans rappeler les estampes traditionnelles japonaises. De la tradition à la modernité, l’artiste donne à voir des œuvres fortes entre pop art et street art, empreintes d’humanité. Ses chibi-chans, dont les premiers ont été conçus pendant son enfance, ont une signification profonde pour elle, apportant le réconfort dans un monde en perpétuel mouvement. Les chibi-chans s’imbriquent jusqu’à former un ensemble, celui d’un monde joyeux.

Après avoir exposé au Japon et à Taiwan, Elena expose ses Chibi-chans à Paris pour la première fois.

