Les chèvres musicales

Les chèvres musicales, 13 juillet 2022, . Les chèvres musicales

2022-07-13 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-13 22:00:00 22:00:00 Chaque mercredi, rendez-vous à la chèvrerie “Le Petit Saint-Poisien” pour passer un moment convivial.

Programme : marché nocturne, concert de DJ Fatbas à partir de 19h30, restauration et buvette. De 17h à 22h. Rendez-vous à La Craisnière à Saint-Pois. Chaque mercredi, rendez-vous à la chèvrerie “Le Petit Saint-Poisien” pour passer un moment convivial.

Programme : marché nocturne, concert de DJ Fatbas à partir de 19h30, restauration et buvette. De 17h à 22h. Rendez-vous à La Craisnière à… Chaque mercredi, rendez-vous à la chèvrerie “Le Petit Saint-Poisien” pour passer un moment convivial.

Programme : marché nocturne, concert de DJ Fatbas à partir de 19h30, restauration et buvette. De 17h à 22h. Rendez-vous à La Craisnière à Saint-Pois. dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville