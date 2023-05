Apéri’chèvre Les chèvres d’Iseye, 24 août 2023, Aydius.

Aydius,Pyrénées-Atlantiques

Dans la peau d’un chevrier ! Dégustez notre fromage de chèvre sous toutes ses coutures !

Instant plaisir des papilles et convivialité :

Chèvre et miel,

Chèvre et bière d’Aspe.

2023-08-24 à ; fin : 2023-08-24 18:30:00. EUR.

Les chèvres d’Iseye Quartier Casaubon

Aydius 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the skin of a goatherd! Taste our goat cheese from every angle!

A moment of pleasure for the taste buds and conviviality:

Goat and honey,

Goat and beer of Aspe

¡En la piel de un cabrero! ¡Deguste nuestro queso de cabra desde todos los ángulos!

Un momento de placer para las papilas gustativas y de convivencia:

Queso de cabra y miel,

Cerveza de cabra y Aspe

In der Haut eines Ziegenhirten! Probieren Sie unseren Ziegenkäse in all seinen Facetten!

Ein Moment der Gaumenfreude und Geselligkeit :

Ziege und Honig,

Ziege und Aspe-Bier

