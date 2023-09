Visite pédagogique aux Chèvres de la Saffrie à Montchamp Les Chèvres de la Saffrie Valdallière, 23 septembre 2023, Valdallière.

Valdallière,Calvados

Visite d’1h30. Tony commente la vie et les mœurs de ses caprins.

Dans la chèvrerie de la Saffrie, on caresse, on nourrit, on trait une chèvre…

Vente de crêpes et boissons sur place pour le goûter..

2023-09-23 14:00:00 fin : 2023-09-23 17:00:00. .

Les Chèvres de la Saffrie Montchamp

Valdallière 14350 Calvados Normandie



1h30 visit. Tony explains the life and habits of his goats.

At the Saffrie goat farm, you can stroke, feed and milk a goat…

Pancakes and drinks on sale for afternoon tea.

Visita de 1h30. Tony explica la vida y las costumbres de sus cabras.

En la granja de cabras Saffrie, podrá acariciar, alimentar y ordeñar una cabra…

Venta de crepes y bebidas para merendar.

Besuch von 1,5 Stunden. Tony kommentiert das Leben und die M?rzen seiner Ziegen.

Im Ziegenstall von La Saffrie wird eine Ziege gestreichelt, gefüttert und gemolken…

Verkauf von Crêpes und Getränken vor Ort für den Imbiss.

