Les chèvres c’est chou ! Les Plaisirs Les Cars, samedi 27 juillet 2024.

En partenariat avec Bienvenue à la Ferme à l’occasion du Printemps à la ferme

Une sortie pour tous, en famille, entre ami.e.s ou seul.e. Découverte de la chèvrerie dont la traite avec Anne Paraud, curiosité sur l’histoire et l’environnement du lieu avec OVB et changement de pratiques en introduisant le fromage de chèvre dans son alimentation avec l’atelier cuisine et dégustation La Cantine.

Prévoir chapeau, lunettes de soleil, gourde, base de pique-nique (complément réalisé à l’atelier cuisine) ou récipient pour emporter les réalisations culinaires.

Animé par la Ferme de Anne Paraud, OVB, La Cantine.

Sur inscription avant le 25 juillet. EUR.

Début : 2024-07-27 10:00:00

fin : 2024-07-27 12:30:00

Les Plaisirs Ferme de Anne Paraud

Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

