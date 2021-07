LES CHEVAUX VOYAGEURS Théâtre équestre Zingaro, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Aubervilliers.

Date et horaire exacts : Du 16 au 17 juillet 2021 :

vendredi, samedi de 22h à 23h40

gratuit

BARTABAS

«Le Théâtre équestre Zingaro est sans doute une des aventures théâtrales les plus marquantes du paysage théâtral de notre temps.

A la fois auteur-acteur de cette comédie humaine et animale, et réalisateur de film, j’ai voulu voyager par l’image dans les méandres de cette quête, qui se veut un accomplissement équestre mais aussi spirituel. Mettre en oeuvre pour cela un projet cinématographique hors norme ; le tournage commencé il y a plus de trente ans m’a permis d’accumuler des images volées à la mémoire des spectateurs qui ont été témoins de cette incroyable aventure artistique.

Mais rendre compte ne suffit pas, il faut en dégager le sens ; faire de mon histoire, une histoire, explorer le voyage dans le temps et l’espace de la piste, jusqu’au cheminement intime qui me lie à l’animal. Un film en forme de voyage initiatique qui confronte l’imaginaire au réel. Tenter de raconter par l’image la magie éphémère du théâtre, l’émotion spectaculaire et intime qu’elle engendre et user les mots des poètes pour dire le sens d’une vie. Une quête hors norme.»

Bartabas

Spectacles -> Projection

Théâtre équestre Zingaro 176 Avenue Jean Jaurès Aubervilliers 93300

7 : Fort d’Aubervilliers (266m) 7 : La Courneuve – 8 Mai 1945 (1094m)



Contact :L’Été Parisien 01 44 94 98 00 https://www.parislete.fr/ https://www.facebook.com/parislete/ https://twitter.com/parislete?lang=fr0144949800

Spectacles -> Projection Cinéma;Plein air

Date complète :

2021-07-16T22:00:00+02:00_2021-07-16T23:40:00+02:00;2021-07-17T22:00:00+02:00_2021-07-17T23:40:00+02:00

Antoine Poupelle