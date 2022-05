Les Chevaux du Roi Soleil, 13 juillet 2022, .

Les Chevaux du Roi Soleil

2022-07-13 – 2022-07-13

Entrez à l’intérieur des Ecuries des Tuileries sous le règne de Louis XIV : Les écuyers en costume s’affairent pour préparer le prestigieux Carrousel qui sera présenté devant le Roi et sa cour. A pied ou monté, en Quadrille ou en Pas de Deux, la fougue naturelle du cheval est accompagnée par la délicatesse de la main du cavalier. Chevaux et écuyers dansent avec équilibre et élégance sur des chorégraphies éblouissantes, à l’image de la grandeur du Roi.

A 19H les mercredis 13 et 27 juillet et les mercredis 10 et 24 août

