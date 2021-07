Hastingues Abbaye d'Arthous Hastingues, Landes Les chevaux de Duruthy ; un trésor préhistorique Abbaye d’Arthous Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

### Plusieurs personnalités spécialistes des Magdaléniens échangeront sur la valeur exceptionnelle des chevaux de Duruthy, chefs-d’œuvre de l’art préhistorique découverts sur la commune de Sorde-l’abbaye. Considérées comme les fleurons de la collection archéologique départementale, les trois sculptures de chevaux attribuées au Magdalénien moyen et datées d’environ 17 000 ans avant le présent, sont exposées dans l’ancien oratoire privé de l’abbé d’Arthous, dans la salle dite « des trésors ». Morgane Dachary, Jean-Claude Merlet, Clément Birouste, Aurélien Simonet, chercheurs spécialistes de la Préhistoire et la photographie échangeront avec Jean-Jacques Taillentou au sujet des trois sculptures de chevaux.

Gratuit. Réservation recommandée. Nombre de places limité. Durée : 1h30. A partir de 14 ans.

