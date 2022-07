Les chevaux d’Alsace Bossue en fête Sarre-Union, 16 juillet 2022, Sarre-Union.

Les chevaux d’Alsace Bossue en fête

2022-07-16 – 2022-07-17

0 EUR Evènement « Les chevaux d’Alsace Bossue en fête » au centre équestre de Sarre-Union organisé par le syndicat des éleveurs de chevaux d’Alsace Bossue et environs.

Samedi 16 juillet et Dimanche 17 juillet: concours d’attelage, balade attelée et montée.

Buvette et restauration. Grande Tombola.

Contact: 06 31 26 04 33 – ardennaisgerber@orange.fr

+33 6 31 26 04 33

