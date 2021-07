Les Chevals Morts Nouveau Gare au Théâtre, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Vitry-sur-Seine.

Les Chevals Morts

Nouveau Gare au Théâtre, le dimanche 18 juillet à 06:00

**Lecture proposée dans le cadre du T.A.T ! Festival.** Une lecture à l’aube avec pour tous viennoiserie et cafés offerts pour profiter comme il se doit du lever du soleil. « Charnel et introspectif, rythmé et réflexif, sensé et passionné, Les Chevals morts est une déclaration d’amour épistolaire, poétique et calendaire, sans fin ni majuscule ni points – sinon d’interrogation – qui (s’ef)fuse et nous entraîne à travers les grands espaces d’une petite soixantaine de pages. Un chant qui dit combien l’amour et le sexe peuvent prendre un sens différent, selon qu’ils se rejoignent ou non, selon que nous soyons fidèles ou non à l’autre comme à nous-mêmes, au rythme et à la direction que nous voulons bien donner à nos existences. » Eric Darsan, sur poezibao Une lecture à l’aube avec pour tous viennoiserie et cafés offerts pour profiter comme il se doit du lever du soleil. Lecture tout public à partir de 13 ans Pour réserver vos places : [https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/lecture/les_chevals_morts,1,35113.html](https://nouveaugareautheatre.placeminute.com/lecture/les_chevals_morts,1,35113.html)

Gratuit sur réservation

Antoine Mouton

Nouveau Gare au Théâtre 13 Rue Pierre Sémard, 94400 Vitry-sur-Seine, France Vitry-sur-Seine Port à l’Anglais Val-de-Marne



