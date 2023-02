Les Chevaliers du Fiel – Travaux d’enfer HALLE TONY GARNIER LYON Catégories d’Évènement: 69007

Métropole de Lyon

Rhône

Les Chevaliers du Fiel – Travaux d’enfer HALLE TONY GARNIER, 5 avril 2023 00:00, LYON. Les Chevaliers du Fiel – Travaux d’enfer HALLE TONY GARNIER. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-04-06 20:00. Tarif : 0.0 à 59.5 euros. BOITACLOUS(3-1038340) EN ACCORD AVEC F PRODUCTIONS PRESENTE ce spectacle Après les 5 triomphes de la saga des Lambert, les Chevaliers du Fiel nous embarquent dans une histoire encore plus dingue ! Argent, héritage, amour… les 10 personnages joués par les Chevaliers se déchainent ! Ça se trahit, ça s’aime, ça ment, ça chante, c’est la vraie vie quoi … Une énergie débordante, un rythme effréné, le rire permanent …tout y est ! Les Lambert pètent le feu et ça va faire du bruit ! Auteur : Eric Carrière Avec : Eric Carrière et Francis GinibrePMR : 04 68 34 07 48 Les Chevaliers du Fiel Les Chevaliers du Fiel EUR0.0 0.0 euros Votre billet est ici HALLE TONY GARNIER LYON 20, Place Docteurs Mérieux 69007 BOITACLOUS(3-1038340) EN ACCORD AVEC F PRODUCTIONS PRESENTE ce spectacle Après les 5 triomphes de la saga des Lambert, les Chevaliers du Fiel nous embarquent dans une histoire encore plus dingue ! Argent, héritage, amour… les 10 personnages joués par les Chevaliers se déchainent ! Ça se trahit, ça s’aime, ça ment, ça chante, c’est la vraie vie quoi … Une énergie débordante, un rythme effréné, le rire permanent …tout y est ! Les Lambert pètent le feu et ça va faire du bruit ! Auteur : Eric Carrière Avec : Eric Carrière et Francis Ginibre PMR : 04 68 34 07 48 .2023-04-05. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 69007, Métropole de Lyon, Rhône Autres Lieu HALLE TONY GARNIER Adresse 20, Place Docteurs Mérieux Ville LYON Tarif 0.0-59.5 euros lieuville HALLE TONY GARNIER LYON Departement Rhône

