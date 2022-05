Les Chevaliers du Fiel – Travaux d’Enfer, 20 novembre 2022, .

Les Chevaliers du Fiel – Travaux d’Enfer

2022-11-20 15:30:00 – 2022-11-20

35.3 EUR 35.3 59.3 Les Chevaliers du Fiel dans ce nouveau délire jouent 14 personnages différents.

Toujours plus fou, toujours plus drôle, toujours plus cinglé mais tellement vrai !

Vous allez vous reconnaître dans ces travaux qui sont… incroyables…

Ça chante, ça se menace, ça rigole, ça dégénère, c’est normal ce sont des travaux

d’enfer !

Billetterie ouverte dès à présent.

Après les 4 très gros succès précédents, tant sur scène qu’à la télévision, voici le nouvel épisode de la grande saga des LAMBERT. Monsieur et Madame LAMBERT se lancent dans la rénovation …. Qui dit bricolage dit crises de nerfs, catastrophes et rebondissements.

