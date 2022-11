Les Chevaliers de la table ronde Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistre

Les Chevaliers de la table ronde Brest, 18 novembre 2022, Brest. Les Chevaliers de la table ronde

2 Place Guérin Médiathèque de Saint Martin Brest Finistre Médiathèque de Saint Martin 2 Place Guérin

2022-11-18 18:30:00 – 2022-11-18

Médiathèque de Saint Martin 2 Place Guérin

Brest

Finistre Introduction à la légende arthurienne. Aline Martins organise une déambulation dans la médiathèque autour du mythe du roi Arthur, de ses représentations dans la littérature jeunesse à ses différentes récupérations dans la littérature adulte. Tour d’horizon de qui était vraiment Arthur. À partir de 10 ans et sur inscription. Gratuit. Contact : tél. 02 98 34 32 84, bibli.saint-martin@mairie-brest.fr bibli.saint-martin@mairie-brest.fr +33 2 98 34 32 84 https://bibliotheque.brest-metropole.fr/ Médiathèque de Saint Martin 2 Place Guérin Brest

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Brest, Finistre Autres Lieu Brest Adresse Brest Finistre Médiathèque de Saint Martin 2 Place Guérin Ville Brest lieuville Médiathèque de Saint Martin 2 Place Guérin Brest Departement Finistre

Brest Brest Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Les Chevaliers de la table ronde Brest 2022-11-18 was last modified: by Les Chevaliers de la table ronde Brest Brest 18 novembre 2022 2 Place Guérin Médiathèque de Saint Martin Brest Finistre Brest Finistre

Brest Finistre