du samedi 6 mars au vendredi 30 avril

Les Chevalets de la Magdeleine est une exposition/vente de peintres, sculpteurs et photographes sur l’esprit de la place du Tertre à Montmartre. Cette manifestation imaginée par Salvador Cavalle pour aider les créateurs, dans le contexte difficile dû au covid 19, a pu voir le jour grâce à la collaboration entre l’artiste et la municipalité de Martres-Tolosane. La Cité Artiste qui agit pour l’art et les métiers d’arts aux travers d’actions de valorisations pour ses faïences, le Grand Presbytère (lieu d’exposition dédié à l’art contemporain et aux métiers d’arts), le Salon des Arts et du Feu. Les chevalets de la Magdeleine viendront chaque année compléter le programme estival et culturel de la cité. Les Chevalets de la Magdeleine 2021, aura lieu tous les premiers samedis de chaque mois, de mai à septembre. Ouverture des inscriptions pour 2021 d’ores et déjà. ASSOCIATION (loi 1901), « Les Chevalets de la Magdeleine »

20 boulevard de la Magdeleine 31220 Martres-Tolosane Première exposition, samedi 1er mai 2021.

Salvador Cavalle, tél : 06 95 40 75 29

[caballesalvador@gmail.com](mailto:caballesalvador@gmail.com)

leschevaletsdelamagdeleine@gmail.com Dossier d’inscription 2021

téléchargeable & imprimable sur le site [https://salvador-cavalle.com/les-chevalets-de-la-magdeleine/](https://salvador-cavalle.com/les-chevalets-de-la-magdeleine/)

