Saint-Quentin Aisne 0 0 0 Dans le cadre de la Biennale des Arts sur le thème des 4 éléments, « Les chevalets ambulants » vous propose 8 rendez-vous dans 8 lieux différents pour restituer la sérénité d’un paysage, croquer sur le vif l’animation d’une scène de vie ou simplement chercher à tirer profit de la lumière naturelle.

Que vous soyez artistes amateurs ou professionnels, cet événement estival s’inspire de la célèbre Place de Tertre, située à Montmartre, connue dans le monde entier pour ses artistes peintres qui y dressent leurs chevalets et y dessinent sous le regard ébahi des passants. Sur INSCRIPTION OBLIGATOIRE (Jauge limitée à 6 pers. par atelier) Inscriptions & Infos contact :

Manon Delamotte

Tel. 03 23 06 93 60

Mail : manon.delamotte@saint-quentin.fr

ou

Clara Saint-Cyr

Tel. 03 23 62 97 64

