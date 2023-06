Béatrice et Pascal LAMBERT Les Chesnaies Cravant-les-Côteaux, 28 juin 2023, Cravant-les-Côteaux.

Cravant-les-Côteaux,Indre-et-Loire

Domaine viticole qui travaille en biodynamie depuis 2005 sur 25 ha à Cravant les Coteaux et Chinon. Vins blancs, rosés et rouges de l’AOC Chinon et Vins de France. Cabernet franc et Chenin cultivés sans produits chimiques. Balade dans les vignes, visite de la cave troglodyte et dégustation..

Mardi à 14:00:00 ; fin : . EUR.

Les Chesnaies

Cravant-les-Côteaux 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Domaine Les Chesnaies is set over 13 hectares and produces red, rosé and white Chinon wines on sand-gravel, clay-limestone and flint-clay soils.

Finca vitícola que trabaja biodinámicamente desde 2005 en 25 hectáreas en Cravant les Coteaux y Chinon. Vinos blancos, rosados y tintos de la AOC Chinon y Vins de France. Cabernet franc y Chenin cultivados sin productos químicos. Paseo por los viñedos, visita de la bodega troglodita y degustación.

Weingut, das seit 2005 auf 25 ha in Cravant les Coteaux und Chinon biodynamisch arbeitet. Weiß-, Rosé- und Rotweine aus der AOC Chinon und Vins de France. Cabernet Franc und Chenin werden ohne Chemikalien angebaut. Spaziergang durch die Weinberge, Besuch des Höhlenkellers und Weinprobe.

Mise à jour le 2023-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme