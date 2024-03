Les chercheurs-trouveurs : l’IA au service de l’épilepsie Quai des Savoirs Toulouse, mardi 12 mars 2024.

Organisée chaque année au mois de mars depuis 1999, la Semaine du Cerveau est une manifestation internationale, organisée simultanément dans une centaine de pays et plus de 100 villes en France.

À cette occasion, Christophe Hurter, enseignant-chercheur au département SINA-OPTIM-IA, donnera une conférence » Les chercheurs-trouveurs : l’IA au service de l’épilepsie » au Quai des Savoirs (39 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse), le mardi 12 Mars 2024 à 18h00.

Christophe Hurter, accompagné d’Emmanuel Barbeau, Directeur de recherches CNRS et du CerCo (Centre de Recherche Cerveau et Cognition) expliqueront comment ils ont développé un outil innovant, basé sur une intelligence artificielle, qui permet de détecter de nouveaux biomarqueurs de la zone cérébrale par où débutent les crises d’epilespie et comment cette approche les a conduit à développer une start-up.

Quai des Savoirs 39 allées Jules Guesde, 31000 Toulouse Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Toulouse 31000 Haute-Garonne