Olivet L'Alliage Loiret, Olivet Les chercheurs parlent du cancer dans le cadre des Foulées roses 2021 L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Olivet

Les chercheurs parlent du cancer dans le cadre des Foulées roses 2021 L’Alliage, 5 octobre 2021, Olivet. Les chercheurs parlent du cancer dans le cadre des Foulées roses 2021

L’Alliage, le mardi 5 octobre à 20:30

Conférence grand public animée par le Dr Anthony Delalande (MCU Université Orléans), qui présente une rétrospective des avancées de la recherche dans le domaine du traitement du cancer ; le Dr Célia Bonnet (CR CNRS), qui présente les avancées dans le domaine de l’imagerie du cancer et notamment l’utilisation de l’IRM ; et Mme Giulia BINARELLI (étudiante en thèse à l’Université de Caen), qui présente en visioconférence son sujet de thèse portant sur les effets cognitifs de la chimiothérapie. **Pass sanitaire exigé**

Entrée libre

Conférence grand public animée par le Dr Anthony Delalande (MCU Université Orléans) L’Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T20:30:00 2021-10-05T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Olivet Autres Lieu L'Alliage Adresse 1 rue michel roques Ville Olivet lieuville L'Alliage Olivet