Les chercheurs face au défi de la démocratie – Carte blanche à Isabelle Stengers Centre Pompidou, 23 janvier 2023, Paris.

Le lundi 23 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

Dans le cadre de son cycle « Belgian Theory », la Bpi donne carte blanche à Isabelle Stenger, qui viendra interroger l’objectivité des sciences.

Philosophe des sciences, Isabelle Stengers engage le dialogue avec deux chercheurs pour interroger l’objectivité des sciences.

« L’usage dominant instaure une répartition binaire du savoir : les scientifiques disent les faits, neutres quant aux valeurs, la société décide démocratiquement de la manière d’en tenir compte. Des scientifiques minoritaires ont depuis des années mis en cause ce trop confortable état des choses, qui sert de façade à des rapports bien plus intriqués.

Mais en ces temps d’urgence climatique et sociale, la façade craque de partout. Des chercheurs sortent de leur rôle assigné, “entrent en rébellion “, “ bifurquent” ou “désertent “. Ils et elles s’adressent directement tant à leurs collègues qu’aux étudiants et au public, et font exister la possibilité d’autres manières de faire science, c’est-à-dire aussi la possibilité d’une mise en démocratie active des savoirs, scientifiques ou non, qui permette de penser ensemble et d’affronter ensemble les épreuves qui nous attendent. » I.S.

Avec Isabelle Stengers, philosophe des sciences, professeure émérite à l’Université libre de Bruxelles

Jérôme Santolini, directeur de recherches au CEA, Institut de Biologie Intégrative de la Cellule, Gif sur Yvette

Pablo Jensen, physicien, directeur de recherches à l’ENS de Lyon

Animé par Nicolas Chevassus-au-Louis, journaliste scientifique

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

contact.communication@bpi.fr

