Les chemins-livres / Balade géoartistique et dédicaces Cajarc, 27 novembre 2021, Cajarc.

Cajarc Lot

Il existe deux chemins-livres : l’un, de pierres et de peintures, se parcourt sur le GR65 entre Gréalou et Cajarc puis Bach et Laburgade.

Il propose aux marcheurs quatorze petites histoires aux noms évocateurs : L’arbre danse, Cazelles musicales, L’oiseau bâton, Cheminement…

L’autre, d’encre et de papier, tient dans une bibliothèque : il raconte les différentes étapes de sa réalisation et réunit réflexions personnelles, sources d’inspiration et considérations techniques.

En présence de leurs auteurs, Edmond Baudoin et de Troubs, venez parcourir les chemins-livres au cours d’une balade accompagnée par Thierry Pelissié, géologue et conservateur de la Réserve Naturelle Géologique du Lot. Ce sera l’occasion de célébrer ce beau travail qui a mobilisé de nombreux bâtisseurs en pierre sèche tout au long des deux années de sa fabrication. En fin de balade (environ 13 kilomètres), les auteurs dédicaceront leur ouvrage.

Il sera aussi possible de rencontrer Troubs et Edmond Baudoin à la librairie Le livre en fête à Figeac le samedi matin de 10h à 12h.

INFOS >> PARC / 05 65 24 20 50

©C. Pelaprat/biljara.com

