Amis Vététistes,

Les Randonneurs Cyclotouristes du Val de Vère (Les RCVV), ont l’immense joie de vous inviter à leur rando-raid VTT les 14 & 15 mai 2022. En 2021, comme en 2020, nombre d’entre vous nous avait fait confiance en s’inscrivant dès le début de l’année et nous étions optimistes quant à la fréquentation de notre randonnée. Malheureusement la pandémie de Coronavirus nous a contraint à annuler une nouvelle fois l’événement.

Nous espérons que 2022 nous permettra de partager ce moment de sport en toute convivialité.

La randonnée part de Flers (Orne) pour arriver à Beauvoir (Manche), en empruntant un maximum de chemins et en traversant sur le barrage du Couesnon (Mont Saint Michel).

Les RCVV et ses bénévoles mettront tout en œuvre pour faire de ces 2 jours des moments conviviaux et de partage d’une passion commune : le VTT.

cheminsdumont@outlook.fr +33 6 12 66 09 33 http://rcvv-lescheminsdumont.fr/

