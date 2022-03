Les Chemins Des Saintes et Saints de Provence Saintes-Maries-de-la-Mer, 12 mai 2022, Saintes-Maries-de-la-Mer.

Les Chemins Des Saintes et Saints de Provence Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer Saintes-Maries-de-la-Mer

2022-05-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-12 22:00:00 22:00:00 Place De l’Eglise Eglise des Stes Maries de la mer

Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Programme :



– De 14h00 à 17h30, place Jean XXIII : stands animés par des membres de l’association Les chemines des Saintes et Saints de Provence et de L’association de soutien à la tradition des Saints de Provence.

– Entre 16h45 et 18h15 : Accueil des officiels au stand, place Jan XXIII avec brève présentation.

– 17h30 sur le port : arrivée du voilier à quai, débarquement de la relique de Marie-Madeleine.

Procession jusqu’au sanctuaire avec les reliques de Marie-Madeleine et les Saints Bras des Saintes.

– Jusqu’à 18h15 : dans le sanctuaire, vénération des Reliques.

– De 18h15 à 19h30 : Apéritif sur la place Jean XXIII (le sanctuaire reste ouvert entre 18h15 et 21h00)

– De 21h00 à 21h30 : Veillée de prière dans le sanctuaire.

Inaugurations des activités de l’association “Les Chemins des Saintes et Saints de Provence” (Point de base de l’évènement place Jean XXIII)

Monseigneur Christophe DUFOUR, archevêque d’Aix et Arles, sera présent de 16h à 22h.

+33 4 90 97 80 25

dernière mise à jour : 2022-03-18 par