Les chemins des Cloîtres rue Saint Exupéry Lencloître, dimanche 10 mars 2024.

Les chemins des Cloîtres rue Saint Exupéry Lencloître Vienne

Le LJC 86 vous donne rendez-vous le dimanche 10 mars 2024 au parc du Pontreau pour 1 trail de 25km et 2 courses natures de 9km & 18km. Les marcheurs ne seront, bien sur, pas en reste avec une Marche Nordique Chronométrée de 15 km et une randonnée de 12,5km (inscription sur place). Une course enfant gratuite sera également organisée.

Le LJC 86 vous donne rendez-vous le dimanche 10 mars 2024 au parc du Pontreau pour 1 trail de 25km et 2 courses natures de 9km & 18km. Les marcheurs ne seront, bien sur, pas en reste avec une Marche Nordique Chronométrée de 15 km et une randonnée de 12,5km (inscription sur place). Une course enfant gratuite sera également organisée. .

rue Saint Exupéry Parc du Pontreau

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 09:00:00

fin : 2024-03-10 12:00:00



L’événement Les chemins des Cloîtres Lencloître a été mis à jour le 2024-01-26 par ACAP