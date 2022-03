Les chemins des Ateliers du Perche : Mary-ann Beall Bellême, 16 avril 2022, Bellême.

Les chemins des Ateliers du Perche : Mary-ann Beall Atelier BEaLL’M 2 ruelle de ronnel Bellême

2022-04-16 11:00:00 11:00:00 – 2022-04-17 19:00:00 19:00:00 Atelier BEaLL’M 2 ruelle de ronnel

Bellême Orne

Plasticienne, Mary-Ann Beall travaille par séries sur différents supports et matériaux. Inspirée par la poésie , l’humain et la nature, elle cherche un équilibre entre force et fragilité.

Démonstration estampe de 17 à 18 heures

Plasticienne, Mary-Ann Beall travaille par séries sur différents supports et matériaux. Inspirée par la poésie , l’humain et la nature, elle cherche un équilibre entre force et fragilité.

Démonstration estampe de 17 à 18 heures

mabeallcantero@gmail.com +33 6 71 21 16 15 https://www.mary-ann-beall.net/

Plasticienne, Mary-Ann Beall travaille par séries sur différents supports et matériaux. Inspirée par la poésie , l’humain et la nature, elle cherche un équilibre entre force et fragilité.

Démonstration estampe de 17 à 18 heures

Atelier BEaLL’M 2 ruelle de ronnel Bellême

dernière mise à jour : 2022-03-14 par