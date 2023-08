Les chemins des architectures de brique des immeubles HBM de Paris, Porte de Montmartre, Paris 18ème Les chemins des architectures de brique des immeubles HBM de Paris Habitat de la Porte de Montmartre Paris, 14 octobre 2023, Paris.

Découvrir et redécouvrir les chemins des architectures de brique des immeubles HBM de Paris Habitat de la Porte de Montmartre, Paris 18ème : Promenades architecturales, urbaines et paysagères.

Lors de ces ballades vous pouvez découvrir les nouvelles réhabilitations des immeubles , logements et façades réalisées récemment

Objectifs : Promouvoir et valoriser les immeubles HBM de brique du patrimoine architectural de Paris Habitat – Faire prendre conscience aux habitats et au public que le logement ou équipement en brique n’est pas pas fait pour les populations modestes – Faire découvrir les richesses et les diversités du patrimoine architectural emblématique de l’arrondissement

Dates : samedi 14 et dimanche 15 octobre

Horaire : Matin de 10h à 12h et Après-midi : de 14 h à 16heures

Lieu de rendez-vous : 7-37, Avenue de la Porte de Clignancourt (côté pharmacie)

Accès : Métro et Tram : Porte de Clignacourt

Inscription obligatoire. Courriel : contact.cicat@wanadoo.fr

Téléphone portable : 0753125595

Cicat – Haman Mohaman