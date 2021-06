Vénissieux Médiathèque Lucie Aubrac Métropole de Lyon, Vénissieux Les chemins de traverse Médiathèque Lucie Aubrac Vénissieux Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Les chemins de traverse ———————– ### Entre petites et grandes histoires vénissianes où l’on parle de cigognes, d’un soleil d’or, d’un lac disparu… Avec au passage quelques emblèmes de Vénissieux, un souvenir de Napoléon et une certaine Sarah, partez avec nous à la découverte de votre ville seul(e), entre amis ou en famille : une balade ponctuée d’énigmes, de jeux, de rencontres. A partir de 6 ans pour la participation aux ateliers (mais les plus petits sont les bienvenus!) Rendez-vous samedi 18 septembre à 14h30 esplanade Médiathèque Lucie Aubrac 2/4 av. Marcel Houël (arrêt T4 ou C12 Hôtel de Ville) Plus de renseignements [ici](https://www.ville-venissieux.fr/)

Sur réservation

