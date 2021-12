Châtellerault Église Saint Jean Baptiste Châtellerault, Vienne Les chemins de lumière Église Saint Jean Baptiste Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

**Les chemins de lumière** Église Saint Jean Baptiste Jeudi 23 décembre et vendredi 24 décembre De 15h à 18h

Gratuit

Laissez -vous guider par les lumières jusqu’à la crèche…. Église Saint Jean Baptiste 117 Boulevard Blossac 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T18:00:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T18:00:00

