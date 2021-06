Les chemins de l’indrois Montrésor, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Montrésor.

Les chemins de l’indrois 2021-07-04 – 2021-07-04

Montrésor Indre-et-Loire

Un parcours le matin et un parcours l’après midi, avec un temps de repos et de restauration. La découverte d’un paysage vallonné alternant cultures prairies, bois. De grands chemins pour de grandes galopades, des montées et descentes pour exercer l’endurance et le souffle. Accessible aux attelages. Des visites touristiques aux alentours, le calme et un accueil chaleureux vous attendent…

Participation sur inscription uniquement.

2 parcours: matin et après midi. Temps de repos et de restauration. Découverte d’un paysage vallonné alternant cultures prairies, bois. De grands chemins pour de grandes galopades, des montées et descentes pour exercer l’endurance et le souffle. Accessible aux attelages. Sur inscription uniquement

sabots.descrignelles@free.fr +33 7 88 38 05 01 https://cdte37.ffe.com/

Office de tourisme Loches TCL